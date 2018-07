Secondo il Corriere dello Sport, la Juventus continua ad attendere una chiamata da Jorge Mendes, intermediario unico del passaggio di Cristiano Ronaldo in bianconero. L'agente portoghese sta portando avanti in prima persona l'intero affare, dialogando con il Real Madrid per trovare una soluzione per la cessione dell'asso di Madeira. Come già successo in passato, Mendes è pronto a tutto, anche allo scontro, anche se per il momento siamo in piena fase diplomatica. Alla fine dei conti l'affare non pare assolutamente in dubbio, con lo stesso agente che sfonderà i 100 milioni di euro guadagnati per l'intermediazione, che aveva soltanto sfiorato proprio per il passaggio di CR7 dal Man United alla Casa Blanca.