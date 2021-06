Con Cristiano Ronaldo al Manchester United, una delle poche mete gradite dal fuoriclasse della Juventus, due sarebbero le opzioni per i bianconeri: come scrive Tuttosport, la prima scelta è Paul Pogba, con un solo anno di contratto coi Red Devils, la seconda è l'ex Ajax Donny van de Beek, che non si è integrato nella nuova realtà.