Come riporta La Gazzetta dello Sport Cristiano Ronaldo potrebbe arrivare a Torino già nella giornata di domani. Ieri il campione portoghese si è recato a Madrid dalla Grecia e qui, nella sua abitazione nella capitale spagnola, Ronaldo sta preparando tutto il necessario per la sua nuova vita a Torino. L'arrivo in Piemonte è previsto tra domani sera e lunedì mattina mentre l'agente del calciatore Jorge Mendes incontrerà Marotta e Paratici proprio lunedì per definire gli ultimi dettagli prima della firma di Ronaldo sul contratto con la Juve.