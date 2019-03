"Dateci Ronaldo". Tuttosport dedica la prima pagina al mercato della Juventus. CR7 fa da calamita per i possibili nuovi acquisti. Il ds Paratici cerca un grande difensore centrale: in alternativa all'olandese de Ligt dell'Ajax (è duello col Barcellona), spunta il francese Varane (in rottura col Real Madrid) e torna d'attualità il nome del greco Manolas (Roma).



GIOVANI AZZURRI - In giallorosso c'è poi un altro obiettivo della Juve: Zaniolo. I bianconeri in Nazionale sono già partiti in pressing per convincerlo a trasferirsi a Torino. Lo stesso discorso vale per l'attaccante della Fiorentina, Chiesa. Pronte offerte da 70 milioni per il viola e da 60 milioni per il romanista ex Inter. In uscita c'è il brasiliano Douglas Costa.