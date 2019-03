Cristiano Ronaldo come Leonardo Bonucci? I tifosi della Juve si augurano di no, ma il ritorno di Zinedine Zidane sulla panchina bianconera può essere foriero di cattive notizie: il tecnico francese non ha infatti escluso un ipotetico ritorno del portoghese dopo un anno, proprio come il difensore passato due stagioni fa al Milan, prima di tornare a Torino. La prossima estate questa suggestione infuocherà il mercato.