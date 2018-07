Juventus sempre più ottimista sull’affare Cristiano Ronaldo. Da Madrid sono arrivati da Jorge Mendes - procuratore dell’attaccante portoghese - altri segnali di conferma sulla “buonuscita” dal Real Madrid: circa 100 milioni per portare via CR7 dal club campione d’Europa. Come riporta Sky Sport, adesso la Juve non vede l’ora che Mendes arrivi con quella conferma messa per iscritto: sarà lo snodo di un colpo vicino, ma ancora non chiuso. La cautela della società bianconera deriva dal carattere volubile di Florentino Pérez.