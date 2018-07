Nuovo blitz di Jorge Mendes per portare Cristiano Ronaldo alla Juventus. SecondoTuttosport, oggi (altre fonti parlano di domani, la sostanza resta) il potente agente incontrerà Florentino Perez per discutere il trasferimento del fuoriclasse portoghese in bianconero. La giornata decisiva potrebbe poi essere martedì, quando lo stesso Perez incontrerà la giunta direttiva del Real Madrid. Da sciogliere il noto "comunicativo": il numero uno madridista continua a chiedere che sia Ronaldo a uscire allo scoperto. La soluzione potrebbe essere una lettera indirizzata ai tifosi, ma Perez preferirebbe una conferenza stampa in stile Zidane.