Paulo Dybala e Mauro Icardi, destini incrociati. Il primo è stato scaricato dalla Juventus, che sta cercando di 'spedirlo' a Manchester, sponda United, per regalare Romelu Lukaku a Maurizio Sarri; il secondo è stato fatto fuori dall'Inter, privato della tournée e della possibilità di partecipare alle sedute tattiche di Antonio Conte. E, col mercato che prosegue, prende corpo l'idea che i due possano scambiarsi la maglia.



DYBALA CHIAMA ICARDI - Partiamo dalla Joya bianconera, sulla quale c'è anche il Paris Saint-Germain: come scrive la Repubblica, c'è stata una chiamata tra i due argentini, nella quale Dybala ha chiesto a Icardi "Come si sta a Milano?". Se Inter e Juve dovessero fare uno scambio, porterebbe una plusvalenza a entrambe le squadre, con Conte che avrebbe con sé una seconda punta tecnica complementare a uno tra Dzeko e Lukaku.



RONALDO DICE SI' A ICARDI - Come scrive la Gazzetta dello Sport, invece, per quanto riguarda Icardi ha detto la sua anche Cristiano Ronaldo. Il portoghese vuole un centravanti vero al centro del tridente di Sarri e Lukaku gli andrebbe benissimo; ma anche il numero 9 dell'Inter è gradito all'ex Real Madrid. Con Mandzukic sul mercato, Higuain incerto e le difficoltà ad arrivare a Lukaku, ecco che Icardi potrebbe essere l'operazione dell'ultimo minuto. E quella telefonata con Dybala...