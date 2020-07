Non sarà facile, ma la Lazio vuole comunque provarci. E Inzaghi punta sul tandem che finora l'ha portato ad accarezzare il sogno, ossia Caicedo Immobile. 29 gol per Ciro, 8 quelle del compagno di reparto. Nessun - ancora - come lui in Serie A. Chiaro, Ronaldo e Dybala sono lì a un passo: 36 le reti in totale, frutto delle 25 di Cristiano, 11 quelle di Dybala. Più staccati, a 32 reti, gli interisti Lukaku-Martinez. A 31 ci sono gli atalantini Muriel e Ilicic.