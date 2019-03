Nuovi aggiornamenti su Cristiano Ronaldo, dopo l'infortunio subito lunedì sera durante Portogallo-Serbia. I primi esami svolti ieri hanno evidenziato una "lesione di modesta entità ai flessori della coscia destra" e nelle prossime ore verranno svolti nuovi controlli per capire se l'attaccante portoghese sarà a disposizione per Ajax-Juventus, l'andata dei quarti di finale di Champions League, in programma il 10 aprile ad Amsterdam.



VISITA A BARCELLONA - Già in giornata possono arrivare nuovi esiti. Ronaldo, infatti, ha lasciato nelle scorse ore Lisbona, ma non per tornare subito a Torino. Come riporta Radio Catalunya, CR7 è volato a Barcellona per un nuovo consulto medico. Tra stasera e domani dovrebbe poi tornare nel capoluogo piemontese, dove inizierà il percorso di recupero.