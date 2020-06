Dopo due partite a secco, la Juventus è riuscita e ritrovare la strada che porta al gol contro il Bologna, grazie a suoi diamanti Cristiano Ronaldo e Dybala. Il primo su rigore, il secondo con un tiro a giro di pregevolissima fattura su cui Skorupski non ha potuto nulla. Se il fenomeno portoghese si è rammaricato per il solo gol fatto, domani sarà la sua occasione per rifarsi, e non c’è sfida migliore che quella contro il Lecce. Infatti, la difesa salentina è la peggiore della Serie A con 60 gol subiti, 10 in più rispetto al Brescia ultima in classifica.