che ha preteso chiarezza e tempi immediati per risolvere questo problema ormai fuori tempo massimo. Solo che la soluzione è una, ormai: il City appunto. Che perso Harry Kane ha aperto, clamorosamente all'arrivo di Ronaldo, ma solo gratis almeno in un primo momento. Perché quando Mendes è stato convocato dalla dirigenza bianconera ha ricevuto messaggi chiari: questa situazione ha parecchio infastidito il club, Ronaldo può anzi deve andare via, ma mai gratis. Nel pomeriggio il passaggio a Parigi dello stesso Mendes, non per incontrare il Psg ma per proseguire le trattative con una delegazione del City:Se poi Mansour dovesse di nuovo ripensarci tornando alla richiesta iniziale dell'ingaggio a parametro zero, allora tornerebbe d'attualità l'ipotesi della risoluzione consensuale (per così dire): ultima spiaggia che nessuno in questo momento vorrebbe prendere in considerazione, filtra ottimismo dall'area Mendes, per il clamoroso matrimonio tra Ronaldo e Guardiola ormai è solo questione di tempo.per vincere il duello a distanza col Psg e Leo Messi, per provare ad alzare quella Champions maledetta anche da quelle parti. PDi sicuro non si tornerà più indietro, Ronaldo ha deciso di andare via e alla fine andrà via. Un ultimo passaggio al Training Center giusto per salutare tutti, con ogni probabilità contro l'Empoli non ci sarà pure se dovesse essere ancora un giocatore della Juve.