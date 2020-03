Polemica in Portogallo. #CristianoRonaldo e Georgina pizzicati per le strade di Funchal con i bambini. Lo stato lusitano ha stabilito che è vietato uscire di casa fino al 6 aprile a meno di comprovata necessità. pic.twitter.com/ZEWMJbrG6M — Calcio In Pillole (@CalcioPillole) March 29, 2020

Cristiano Ronaldo passeggia a Funchal con Georgina Rodriguez e i suoi figli e in Portogallo scoppia la polemica. Anche nel paese lusitano, infatti, il Governo ha dichiarato lo stato di emergenza con un decreto del governo che ha stabilito chema non per attività di gruppo".