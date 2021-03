La Juventus non ha premiato Cristiano Ronaldo per i suoi 770 gol in carriera solo con la maglia "Goat" presentata ieri all'Allianz Stadium prima della sciagurata partita col Benevento. Ma lo ha anche ricompensato con criptovaluta, ed è il primo calciatore in assoluto a ricevere questo tipo di pagamento dalla società per cui gioca! ​Come riportato dal portale d'informazione spagnolo Marca, la star della Juve (MI:JUVE) F.C ha ricevuto 770 JUV, ovvero ​il fan token ufficiale del club bianconero, lanciato nel 2019 sulla blockchain Chiliz, in collaborazione con la piattaforma Socios.com.