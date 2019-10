Maurizio Sarri sta pensando di far riposare Ronaldo nella prossima partita contro il Lecce o nell'infrasettimanale col Genoa, per poi averlo al cento per cento a novembre che sarà un mese di fuoco: prima il derby col Torino (2 novembre), poi la gara di Champions contro la Lokomotiv Mosca (il 6) e infine il Milan (il 10 novembre).