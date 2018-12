Cristiano Ronaldo è l'MVP del mese di novembre. Ecco il comunicato apparso sul sito bianconero: "Ci sono molti buoni motivi per i quali i tifosi bianconeri hanno “eletto” Cristiano Ronaldo come “MVP of the Month Powered by EA” anche per il mese di novembre.



Proviamo a farci aiutare dai numeri: CR7 è già andato in doppia cifra in questa Serie A; nello scorso campionato ha raggiunto quota 10 gol nel corso della 23ª giornata (il 10 febbraio contro la Real Sociedad); un dato a cui si aggiungono 5 assist, 99 tiri verso la porta avversaria (il secondo in questa speciale classifica è Insigne, a 61).



Per capire la portata storica di questi dati, prima di lui, l'ultimo “esordiente” della Juventus che aveva segnato almeno 10 reti in Serie A dopo le prime 14 partite di squadra era stato John Charles nel 1957/58.



E non abbiamo ancora citato le prestazioni, il gol incredibile, l’ultimo assist a Mario Mandzukic in Champions League. Non abbiamo parlato della sua presenza in ogni azione della Juventus. Non abbiamo parlato, in sintesi, del fatto che Cristiano è semplicemente Cristiano.



E venerdì sera, prima di Juventus-Inter, riceverà l’applauso di tutto l’Allianz Stadium, quando un fortunato Juventus Member gli consegnerà il premio come miglior bianconero di novembre".