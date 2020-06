"Sempre più lontani". Così oggi La Gazzetta dello Sport descrive Cristiano Ronaldo e il suo rapporto allo stato attuale con Maurizio Sarri, in una Juventus che deve fronteggiare diversi punti interrogativi: "Ronaldo è abituato a sentirsi coccolato, con Sarri non funziona così e il rapporto tra i due non decolla, anzi. Serve una svolta oppure non sarà un finale di stagione facile".