Nel senso che Ronaldo non ha chiesto formalmente la cessione, nonostante Jorge Mendes abbia provato in ogni modo a cercare una via d'uscita. Di conseguenza il fuoriclasse portoghese ha preferito non dire niente per due mesi, rispettando regolarmente la convocazione del club bianconero e mettendosi a disposizione di Max Allegri in perfetto orario. Continuando di fatto a non svelare le proprie intenzioni pure durante il primo giorno alla Continassa. Una chiacchierata con Allegri c'è stata, poco più di un cordiale saluto con la dirigenza presente al gran completo. IMadrid crede nel colpaccio e continua a lavorare per avere forza e spazio per tentare l'affondo, la cessione di Raphael Varane è un inizio e non può bastare. Quando Florentino Perez sarà pronto, concretizzerà il proprio interesse per Mbappé con un'offerta, forte del sì del giocatore che al più tardi tra un anno sbarcherà a Madrid: è quello che ha già comunicato al Psg arrivando pure prima del previsto alla corte di Mauricio Pochettino.altrimenti resterà, cercando di essere seppur controvoglia il solito Ronaldo. Se quando il Psg sarà pronto alla Continassa saranno ancora aperte le porte, allora si potrà passare alla fase successiva innescando quello scambio con Mauro Icardi a sua volta nell'aria da tempo. Altrimenti con ogni probabilità si rinuncerà ai soldi del Real per trattenere ancora Mbappé.anche se la posizione della Juve è stata già espressa da Pavel Nedved sabato scorso: “Cristiano resta con noi”, ha detto il vicepresidente bianconero. Ma