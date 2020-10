Dopo la negatività al coronavirus ritrovata e annunciata ieri sera dalla Juventus il portoghese può tornare ad allenarsi con i compagni. 19 giorni vissuti come un leone in gabbia, come lui stesso ha raccontato agli amici, ma che ora sono alle spalle. Oggi il provino decisivo e il colloquio con Pirlo in vista della sfida con lo Spezia, ma Ronaldo è pronto a ripartire. E a sfrecciare.