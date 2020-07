“Altri 3 punti importantissimi! Avanti così”. Attraverso un post Instagram, Cristiano Ronaldo esulta per la vittoria e per il suo splendido gol contro il Genoa, il primo su azione dopo lo stop imposto dall’emergenza coronavirus. Dopo i ripetuti tentativi infranti sulle mani del suo ex compagno di squadra Mattia Perin, nel secondo tempo il fenomeno portoghese ha insaccato una bordata da 106 km/h sotto il sette, dove stavolta il portiere del Grifone non ha potuto nulla. Partita dopo partita, CR7 sta ritrovando la forma perfetta, pronto a tornare quella macchina da gol ammirata prima del covid. Aspettando la tanto amata Champions League.