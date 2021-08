"Per la prima volta da quando è alla Juventus Cristiano Ronaldo inizia due partite di fila in panchina: quella di oggi contro l'Udinese e quella di maggio contro il Bologna. Assenza."



Questo dato Opta, al di là di quelli che possono essere legittime dietrologie di mercato, ci manifesta chiaramente quanto sia cambiato lo status del fuoriclasse portoghese alla Juve col ritorno in panchina di Massimiliano Allegri. Da imprescindibile a valore aggiunto, una netta demarcazione rispetto al passato. Ora i titolari possono essere più giocatori là davanti.