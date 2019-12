Cristiano Ronaldo, attaccante della Juve, ha parlato a margine dell'evento Globe Soccer Awards del suo futuro al termine della carriera da calciatore: "Il momento in cui il mio corpo non risponderà più in modo giusto sul campo capirò che sarà il momento di smettere. Molti anni fa l'età ideale per giocare a calcio era tra i 30 e i 32 anni, ora ci sono giocatori di alto livello anche a 40. Mantenere un livello costante per 15 anni è legato alla volontà di continuare ad essere il migliore. Non voglio sembrare narcisista, ma la mia storia è basata sul fatto di avere in testa l'obiettivo e portarlo a termine".



NUOVA VITA - "Quando smetterò di giocare a calcio vorrei riprendere a studiare. Purtroppo gli studi che ho fatto non mi permettono di rispondere a tutte le domande che ho. Un'altra cosa che mi affascina è quella di provare a recitare in un film a Hollywood. La giornata è fatta di 24 ore e bisogna trovare l’equilibrio tra allenamenti, famiglia, amici e divertimenti"