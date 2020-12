Cristiano Ronaldo continua a collezionare gol e record: con la doppietta di sabato sera contro il Parma, l'attaccante della Juventus ha raggiunto quota 16 gol in 13 partite stagionali con la maglia bianconera. In questi giorni CR7, vincitore di cinque Palloni d'Oro, festeggia anche la conquista di un altro riconoscimento di prestigio, il Golden Foot, premio che ogni anno viene assegnato nel Principato di Monaco, con tanto di impronta del piede del vincitore sulla Promenade. Ronaldo commenta: "Ricevere questo premio è un onore. Sono contento che le mie impronte saranno vicine a quelle di altri grandi campioni e ringrazio tutto il pubblico che mi ha votato. Farò sempre del mio meglio per giocare bene e fare gol“.



L'ALBO D'ORO DEL GOLDEN FOOT



2003 - Roberto Baggio

2004 - Nedved

2005 - Shevchenko

2006 - Ronaldo

2007 - Del Piero

2008 - Roberto Carlos

2009 - Ronaldinho

2010 - Totti

2011 - Giggs

2012 - Ibrahimovic

2013 - Drogba

2014 - Iniesta

2015 - Eto'o

2016 - Buffon

2017 - Casillas

2018 - Cavani

2019 - Modric

2020 - Cristiano Ronaldo