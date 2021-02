Prima di tutto e tutti, Cristiano Ronaldo. Che anche con il Crotone, si è preso la squadra sulle spalle e l'ha trascinata verso la vittoria: senza un filo d'ansia, proprio perché c'era lui e non c'era nient'altro da inventarsi. Come riporta Gazzetta, si può considerare come Cristiano abbia segnato il 41% dei gol della squadra in Serie A.