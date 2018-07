Cristiano Ronaldo vuole Marcelo. E' quanto emerge dalle pagine del Corriere di Torino in edicola oggi, che spiega come il portoghese abbia chiesto alla Juventus un nuovo importante colpo, un sacrificio per vincere tutto. Marcelo, come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane, è molto apprezzato dalla dirigenza del club bianconero, anche se nell'ipotizzare il colpo bisognerà scontrarsi con la volontà del Real Madrid. Un trattativa complessa.