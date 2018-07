Continua a volare il titolo della Juventus in Borsa, nei giorni in cui l’affare Ronaldo sembra in dirittura d'arrivo. La società bianconera ha chiuso la sessione odierna a Piazza Affari in forte rialzo: +7,13%. Le azioni hanno aperto a 0,8735 €, superando il massimo di ieri, per poi continuare ad incrementare la prestazione nel corso della giornata e chiudendo a 0,8785 €.L’andamento del titolo su base settimanale (+25,48%) appare più convincente di quello dell’indice di riferimento FTSE Italia-All Share (+2,09%): ciò porta ad ulteriori opportunità di acquisto da parte degli investitori.