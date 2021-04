Dopo il giallo contro il Parma, Cristiano Ronaldo è entrato in diffida, anche se ha solo tre gialli nelle 32 giornate fin qui disputate di Serie A. Il quarto, infatti, lo ha preso nella Supercoppa Italiana vinta dalla squadra bianconera contro il Napoli. Ecco spiegato il motivo della diffida per il portoghese, che al prossimo giallo verrà fermato per un turno dal giudice sportivo...