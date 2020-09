Nella Juve che cerca il suo 9, c'è un 7 che fa meraviglie. Cristiano Ronaldo con la Nazionale ha ricordato a tutti di che pasta è fatto segnando due gol bellissimi. E ora Andrea Pirlo lo aspetta. Lo riabbraccia oggi in allenamento, con uno stato di forma incredibile e degli obiettivi chiari. Vuole tutto: decimo scudetto, Scarpa d'Oro, sesta Champions League e sesto Pallone d'Oro.



Come scrive Tuttosport: "Pirlo lo aveva intuito già prima della pausa per le nazionali. C’erano state pochissime occasioni per un allenamento collettivo, nel quale verificare le condizioni di Cristiano, ma anche solo nelle esercitazioni senza palla aveva dato l’impressione di essere in notevole forma atletica".