Panchina per Cristiano Ronaldo in Bologna-Juventus. Una notizia inattesa che - spiega il Corriere della Sera - è di natura tecnica. Nessun infortunio alla base di questa esclusione ma una scelta condivisa fra l’attaccante portoghese e l'allenatore bianconero Andrea Pirlo. A questo proposito sempre il quotidiano offre ulteriori dettagli segnalando che la proposta è partita dallo stesso Ronaldo: “Dybala o Morata accanto a Cristiano Ronaldo? Nessuno dei due. Perché, e la scelta è clamorosa davvero, il fuoriclasse portoghese va in panchina nella sfida contro il Bologna. Delicata per la Juventus, visto che si gioca la Champions. Si tratterebbe di una scelta tecnica. Il portoghese avrebbe detto a Pirlo «Sono stanco»”.