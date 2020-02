Tutte le attenzioni sono per Cristiano Ronaldo, non solo perché domani compirà 35 anni e per il traguardo dei 50 gol in 70 partite con la Juventus. Il fenomeno portoghese è al centro anche di fatti occorsi questa estate: durante l’amichevole di fine luglio a Seul (Corea del Sud) tra bianconeri e K League, Ronaldo non aveva giocato nemmeno un minuto, scatenando l’ira di tutti i tifosi venuti fin lì per ammirarlo.



TIFOSI RISARCITI - Due fan sudcoreani avevano citato in giudizio l’organizzatore della partita, The Fasta Inc, per pubblicità ingannevole (aveva assicurato la presenza di Ronaldo in campo per almeno 45 minuti di gioco) e, a distanza di mesi, finalmente hanno giustizia. Come riporta Reuters, il tribunale distrettuale di Incheon, a ovest di Seoul, ha ordinato all’agenzia organizzatrice di risarcire entrambi i tifosi che hanno preso parte alla causa, per una cifra pari a 312 dollari.