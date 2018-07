"Suggestioni". Beppe Marotta, ad della Juventus, commenta con questa sola parola, riportata da Corriere.it, le voci sempre più insistenti in arrivo dalla Spagna su una trattativa per portare Cristiano Ronaldo dal Real Madrid in bianconero.



18.00 DALLA SPAGNA: JUVE SU RONALDO! - In Spagna insistono: la Juventus fa sul serio per Cristiano Ronaldo. Marca nel corso della giornata ha rilanciato la sua notizia bomba di ieri sera, e anche da As, l'altra testata vicina alle vicende del Real Madrid, sono arrivate conferme. Secondo As, l'entourage di CR7 avrebbe confermato l'offerta dei bianconeri, ma assicurando che la trattativa non è ancora chiusa. Dall'ambiente vicino a Ronaldo filtra anche l'indiscrezione secondo la quale nei prossimi giorni arriveranno altre offerte.



C'è anche chi si spinge più in là: secondo la trasmissione televisiva Jugones, il Real Madrid avrebbe già accettato l'offerta di 100 milioni di euro per il Pallone d'Oro portoghese da parte della Juventus. Per Ronaldo, la Juve avrebbe pronto un quadriennale da 30 milioni all'anno, grazie anche a un imponente investimento da parte di FCA, che farebbe del classe 1985 di Funchal l'umo immagine della casa automobilistica nel mondo, in Estremo Oriente in particolare.



E così, fra voci che si rincorrono su lavori di restauro già in corso in una mega villa sulle colline torinesi e incontri fra Jorge Mendes (il potentissimo agente di Ronaldo) e John Elkann, presidente Exor (la cassaforte di casa Agnelli), la telenovela Juve-Ronaldo prende corpo: se si tratterà di un sogno di una notte di mezza estate o di qualcosa di davvero concreto, lo scopriremo nei prossimi giorni. Ma se i due principali quotidiani sportivi di Madrid si sbilanciano, qualcosa bolle in pentola. Un interesse, di sicuro, un tentativo concreto forse anche: da questo a dire che l'affare possa andare in porto ce ne passa, anche perché le concorrenti, dal PSG al Manchester United, ci sono e faranno le loro offerte. Ma i tifosi della Juventus, almeno per oggi, possono sognare.