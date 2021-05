Ronaldo può andare, anzi deve andare. Dove, però, non è semplice. In questo momento restano due le opzioni in piedi sul tavolo di Jorge Mendes e quindi su quello della Juventus. C'è il Manchester United pronto a riaprire le porte a CR7, con un ingaggio spalmato magari in due stagioni, nel caso provando anche a imbastire uno scambio con Paul Pogba. C'è il Psg che aspetta Mbappé e poi potrebbe creare la coppia da sogno Neymar-CR7 anche a livello di immagine in vista del Mondiale in Qatar.