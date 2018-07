Dopo la toccata e fuga per le visite mediche e la presentazione ufficiale, oggi è il giorno dell'arrivo in pianta di stabile dia Torino. Per il fuoriclasse portoghese, arrivo a Caselle, alla vigilia dell'inizio degli allenamenti alla Continassa con la sua nuova squadra, la(con lui, ci saranno i reduci dal Mondiale, mentre il gruppo è negli USA).Ecco i primi tifosi della Juventus in attesa dell'arrivo di Cristiano Ronaldo all'aeroporto di Caselle. L'arrivo del portoghese è previsto per le 18,30.