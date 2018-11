Cristiano Ronaldo, intervistato dal canale Youtube GoalHanger, ha parlato di Wayne Rooney, suo compagno di squadra ai tempi del Manchester United: "Quando venne espulso nel Mondiale del 2006 per fallo su di me... è stato un momento complicato. Hanno fatto tanto rumore quando ho fatto l’occhiolino, ma non era dovuto all'espulsione di Rooney, ma ad un’altra situazione. Temevo che in Inghilterra le persone mi avrebbero fischiato in tutti gli stadi. Di quell'espulsione ho parlato con Rooney quando sono tornato a Manchester. Siamo ancora amici, ne parliamo e lui ha capito il mio punto di vista. Mi manca e in futuro, chissà, potremmo giocare di nuovo insieme. Wayne è un ragazzo fantastico, lo chiamavamo sempre pitbull per la forza con cui andava a riconquistare i palloni persi".