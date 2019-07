Team K-League e Juve, alla fine è stata 3-3. Nulla da dire sullo spettacolo, ma in Corea qualcuno si è lamentato per altro. Cosa? Per l'assenza di Ronaldo dall'undici titolare, ufficialmente per un affaticamento muscolare. TheFasta, l'agenzia che ha organizzato l'evento, ha spiegato che la Juve non ha comunicato la sua decisione riguardo ai problemi di Cristian. "Ci è stato detto che Ronaldo e Sarri erano a conoscenza della clausola, ma che il giocatore non è sceso in campo per un problema fisico. Poi non hanno risposto alle nostre chiamate", le parole della società. Che ora pretende un risarcimento finanziario, come da contratto. La lega, insomma, si è arrabbiata: la partita è iniziata 50 minuti dopo, quindi l'annullamento di una sessione di autografi. La ciliegina sulla torta? La storia di CR7