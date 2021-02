Doppietta contro il Crotone e critiche spente in un batter d’occhio. Cristiano Ronaldo ha ritrovato la via del gol contro l’ultima in classifica grazie a due gol di testa da vedere e rivedere per bellezza estetica. Come riporta Sky Sport, il fenomeno portoghese è una sentenza contro le neopromosse: CR7 ha timbrato il cartellino nelle ultime 9 contro le squadre promosse in Serie A, per un totale di 12 gol complessivi.