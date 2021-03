La Gazzetta dello Sport torna sulla situazione di Cristiano Ronaldo con la Juventus. E così discute del futuro del portoghese: "Da salvatore della patria è diventato un rebus, tattico e di mercato. L’eliminazione apre anche il dibattito sul futuro: ha ancora un altro anno di contratto, ma resterà in una Juve che non ritiene alla sua altezza? Ai bianconeri conviene tenerlo o approfittare di un eventuale acquirente per liberarsi dell’onere dell’ultima stagione?".