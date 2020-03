Cristiano Ronaldo si trova a Madeira dove è arrivato con la sua famiglia subito dopo la vittoria della Juventus sull'Inter. Come scrive La Gazzetta dello Sport, CR7 passa le sue giornate allenandosi e con la famiglia ma ancora non sa la data nella quale tornerà a Torino per riprendere gli allenamenti. Anche il resto della squadra è in quarantena dopo il caso di positività di Daniele Rugani al quale si è aggiunto Blaise Matuidi.