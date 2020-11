Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport al termine dell'incontro con lo Spezia:c"Sono stato molto tempo fermo, nonostante non avessi sintomi e mi sentissi bene. Oggi sono tornato a fare quello che mi piace, giocare a calcio".



Sulla Serie A: "È un campionato competitivo. C'è il Milan, la Lazio, il Napoli, etc. Dobbiamo lavorare sodo".



Sulle polemiche social legate ai test per il COVID-19: "Cristiano è tornato. Questo l'importante".