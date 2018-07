La Juventus lavora senza sosta per chiudere il colpo Cristiano, in attesa del segnale decisivo di Jorge Mendes da Madrid. Nel frattempo, il cinque volte Pallone d’Oro si trova in Grecia con la propria famiglia. Secondo il personale del lussuoso resort che lo ospita, riporta Sky Sport, c’è un aereo privato a completa disposizione di CR7 che può partire in qualsiasi momento in direzione di Torino. Motori accesi per Ronaldo, a un passo dalla Juve: la palla è ancora nelle mani di Florentino Pérez.