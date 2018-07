Cristiano Ronaldo verrà presentato dalla Juventus lunedì alle ore 18.30. Come riporta Sky Sport, però,non è ancora chiaro quando Ronaldo sarà fisicamente a Torino dove nella giornata di lunedì svolgerà anche le visite mediche con i bianconeri. Ronaldo potrebbe arrivare nel capoluogo piemontese lunedì mattina oppure addirittura domenica sera. In questo momento il portoghese si trova a Madrid dove sta preparando tutti i bagagli prima di iniziare la sua nuova avventura in bianconero.