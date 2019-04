Cristiano Ronaldo sarà convocato per la sfida contro l'Ajax. L'attaccante della Juventus ha recuperato dall'infortunio: il dubbio, adesso, riguarda la sua gestione nella partita di mercoledì. Come riporta ilBiancoNero.com, sarà difficile sarà convincere CR7 a sedersi in panchina alla Johan Cruijff Arena, ipotesi da non scartare vista la cautela e l’importanza - sempre ribadita da Max Allegri - dei cambi durante la partita. Ma la sensazione è che Ronaldo darà piene garanzie al proprio allenatore, in modo da giocare dal primo minuto nel torneo che per lui è un vero e proprio habitat.