Continuano a circolare le voci su Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport il portoghese, qualora l'affare con il Real Madrid andasse in porto, potrebbe raggiungere la Juventus direttamente negli Stati Uniti, al termine delle vacanze che attualmente sta trascorrendo in Grecia. I bianconeri saranno infatti impegnati nell'ICC, con prima partita in programma il 25 luglio contro il Bayern Monaco.