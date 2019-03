Secondo Il Corriere della Sera, Ronaldo salterà certamente le prossime tre partite di campionato contro Empoli, Cagliari e Milan. L'obiettivo della Juve è quello di riavere l'attaccante a disposizione per l'andata di Champions con l'Ajax. In attesa degli esiti delle nuove visite alla Continassa, infatti, le tempistiche per il recupero sono di circa 15-20 giorni. Ronaldo e la Juve non forzeranno e difficilmente Cristiano sarà in campo per le prossime partite di campionato.