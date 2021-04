. Se la Juve avesse perso il derby, per di più in quella maniera, regalando letteralmente l'ennesimo gol agli avversari e dopo aver giocato una partita a sprazzi convincente ma per gran parte del tempo deludente, forse sarebbe stata necessaria un'immediata inversione di rotta.in quello che ha davvero il sapore di uno spareggio Champions: sarà così sempre, ogni partita rischia di valere la panchina e la stagione, poi arriveranno Genoa e Atalanta. Ora più che mai, però, guardare oltre il prossimo incontro non è possibile.pungolando magari nell'orgoglio una Juve che Juve non sembra più. Contro il Toro c'è voluto l'asse Chiellini-Ronaldo per evitare una sconfitta che avrebbe infiammato una Pasqua, non che sarà particolarmente tranquilla alla Continassa. Ma almeno così vedrà Pirlo ancora regolarmente al suo posto., avendo già vinto lo scontro diretto del San Paolo-Maradona. Ma il fatto di non poter-dover fare calcoli, può essere un vantaggio, almeno guardando a quanto proposto dalla Juve almeno nel finale del derby, quando si è tirata fuori dalla melma in un modo o nell'altro.forse un altro pareggio potrebbe ancora rimandare la questione, una sconfitta può essere fatale, una vittoria è quello che serve per ritrovare certezze e serenità senza doversi ritrovare a vivere un'altra vigilia disperata contro il Genoa.