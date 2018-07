Cristiano Ronaldo e la lettera aperta a El Chiriguito. Il campione portoghese ha voluto mandare un messaggio alla redazione che, in Spagna, ha rivelato a tutti il colpo del secolo.



"Caro Chiringuito: ho iniziato questa nuova tappa e voglio salutarti in modo speciale perché hai anche qualcosa di speciale. Grazie per il supporto che quasi tutti mi hanno sempre dato. Grazie ai Madridistas del programma perché ho sentito la tua forza in molte occasioni, e lo ricorderò per sempre.



A Roncero, grazie per il sostegno e l'amore incondizionato che ho sempre avuto da parte tua. Edu (Aguirre), grazie per essere il mio scudo, il mio difensore e il mio grande amico. Vi auguro ogni successo nel programma e continuerò a vederlo dall'Italia".