Questione di tempo, il gol arriverà. O forse è giusto dire questione di una settimana. Tra Chievo e Lazio CR7 ci ha provato, è andato più volte vicino la prima gioia in bianconero, se il passato verrà confermato dovrà attendere sabato sera, contro il Parma, per rompere il tabù. Alla terza partita, infatti, Ronaldo si accende: questo è quello che dice il cammino degli ultimi dieci anni, tra Manchester United e soprattutto Real Madrid.



QUESTIONE DI NUMERI - Alle terze giornate degli ultimi dieci campionati il portoghese ha messo a segno 13 gol in 9 presenze, saltando l'appuntamento con il gol in due sole occasioni, nelle quali ha comunque realizzato un assist. Il meglio è riuscito a darlo tre anni fa, mettendo la firma su cinque dei sei gol con i quali le merengues hanno distrutto l'Espanyol: anche allora, stagione 2015-2016, era rimasto a secco nelle prime due giornate. Insomma, basta solo aspettare. Appuntamento al Tardini, sabato sera.