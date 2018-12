"Ronaldo in panchina contro l'Atalanta? C'è questa possibilità, al 50% sta fuori: però devo ancora decidere". Era stato chiaro Massimiliano Allegri dopo la vittoria sulla Roma: tra la trasferta di Bergamo e la sfida contro la Sampdoria d sabato, CR7 verrà per la prima volta escluso dalla formazione titolare. E i segnali che arrivano nelle ultime ore continuano a essere in questo senso: sempre più probabile che sarà Bergamo il teatro della prima Juventus senza Ronaldo in Serie A.