Arrivano buone notizie da Torino per i tifosi della Juventus. Nel corso dell'allenamento odierno alla Continassa Cristiano Ronaldo ha svolto l'intera seduta insieme ai compagni e sarà a disposizione e convocato per la gara di mercoledì sera contro l'Ajax di Champions League.



Chi invece rischia di non esserci, riporta la Gazzetta dello Sport, è in vece il centrocampista tedesco Emre Can, uscito infortunato nel corso della gara contro il Milan per colpa di una distorsione alla caviglia che non è per nulla migliorata. Per lui, quindi, il forfait con l'Ajax sembra ormai certo.