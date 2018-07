Nella sua nuova vita a Torino, Cristiano Ronaldo non farà eccezioni rispetto a quello che accadeva a Madrid. Come riporta Il Corriere dello Sport, infatti, una volta che Ronaldo avrà scelto la sua casa nel capoluogo piemontese, dalla Spagna arriverà un macchinario della Nasa, acquistato dallo stesso Cristiano per 2 milioni di euro, che permette di allenarsi in assenza di gravità. Il suo entourage sta studiando già come far arrivare il macchinario a Torino per dare la possibilità a CR7 di allenarsi, da subito, nel miglior modo possibile.